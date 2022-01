Mainz

Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz gesunken

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Rheinland-Pfalz ist leicht gesunken. Am Samstag ermittelte das Landesuntersuchungsamt 850,1 Infektionen auf 100.000 Einwohner in einer Woche. Am Freitag waren es 888,1. Innerhalb der letzten 24 Stunden ist keine weitere Person im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben.