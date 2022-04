Mainz

Neuinfektionen

Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz gestiegen

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz ist am Sonntag auf 866,8 gestiegen. Das ist nach Daten des Landesuntersuchungsamts etwas mehr als am Vortag (862,6). Die Inzidenz beschreibt die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner.