Mainz

Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz bei mehr als 265

In Rheinland-Pfalz steigt die Sieben-Tage-Inzidenz weiter. Das Landesuntersuchungsamt ermittelte am Mittwoch 268,7 Infektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche, nach 255,6 am Vortag.