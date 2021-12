Mainz

Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz bei 322,2

Binnen eines Tages haben sich in Rheinland-Pfalz 2922 Menschen nachweislich neu mit dem Coronavirus infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche, lag laut Robert Koch-Institut am Samstag (Stand 3.23 Uhr) bei 322,2 (nach 322,1 am Vortag). Rheinland-Pfalz bewegte sich bei der Sieben-Tage-Inzidenz damit am Samstag weiterhin unter dem Bundesdurchschnitt von 442,7.