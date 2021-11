Mainz

Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz auf bisher höchstem Stand

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz hat zum Wochenbeginn einen Höchststand erreicht: Das Landesuntersuchungsamt ermittelte am Montag einen Wert von 309,3. Am Sonntag waren es 299,8, am Montag vergangener Woche noch 249,8.