Berlin/Saarbrücken

Corona-Inzidenz im Saarland steigt auf 69,8

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Saarland ist am Samstag auf 69,8 gestiegen, liegt aber weiter deutlich unter dem Bundesdurchschnitt. Am Freitag lag die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen bei 65,3, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts hervorgeht. Am Samstag vergangener Woche waren es 52,9. Innerhalb eines Tages wurden bis Samstagmorgen 130 neue Corona-Fälle gemeldet (Stand 3.23 Uhr).