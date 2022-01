Saarbrücken

Corona-Inzidenz im Saarland steigt auf 1173,5

In der Corona-Pandemie ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Saarland am Montag auf 1173,5 gestiegen. Am Vortag hatte das Robert Koch-Institut (RKI) noch 1134 Infektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche verzeichnet. Binnen eines Tages wurden 1144 neue Corona-Infektionen im Saarland registriert, teilte das RKI mit (Stand: 03.47 Uhr).