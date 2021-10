Berlin/Saarbrücken

Corona-Inzidenz im Saarland sinkt weiter

Im Saarland ist die Corona-Inzidenz weiter gesunken. Der Wert der registrierten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tage betrug am Donnerstag 51,7, wie aus den Daten des Robert Koch-Instituts (Stand 3.23 Uhr) hervorgeht. Am Vortag hatte er bei 57,7 und am Dienstag bei 61,0 gelegen.