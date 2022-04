Saarbrücken

RKI-Zahlen

Corona-Inzidenz im Saarland ist gestiegen

Die Corona-Inzidenz im Saarland hat sich leicht erhöht. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) lag sie am Samstag bei 1018,2, am Vortag waren es 948,6 (Stand 3.10 Uhr). Die Inzidenz beschreibt die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Es ist weiterhin davon auszugehen, dass die Zahlen durch Meldelücken an den Osterfeiertagen unvollständig sind und noch Nachmeldungen erfolgen.