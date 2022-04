Saarbrücken

Pandemie

Corona-Inzidenz im Saarland fällt auf 2112,1

Im Saarland ist die Corona-Inzidenz weiter gesunken: Die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen sieben Tagen lag am Montag bei 2112,1, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts hervorgeht (Stand 3.09 Uhr). Am Vortag betrug sie 2210,9. Binnen eines Tages sind in dem Bundesland 366 weitere Corona-Infektionen registriert worden. Es wurde kein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet.