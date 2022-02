Saarbrücken

Corona-Inzidenz im Saarland bei mehr als 1200

In der Corona-Pandemie ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Saarland am Dienstag auf 1216,7 gestiegen. Am Vortag hatte das Robert Koch-Institut (RKI) noch 1173,5 Infektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche verzeichnet. Binnen eines Tages wurden 1108 neue Corona-Infektionen im Saarland registriert, wie das RKI mitteilte (Stand: 3.51 Uhr).