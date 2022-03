Mainz

Pandemie

Corona-Inzidenz gestiegen: Zehn Tote innerhalb eines Tages

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist am Dienstag weiter gestiegen. Die Zahl der bestätigten Fälle pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen lag bei 1389,7 nach 1375,8 am Vortag, wie das Landesuntersuchungsamt am Montag mitteilte (Stand 14.10 Uhr). Die Gesundheitsämter registrierten binnen 24 Stunden 13.062 bestätigte neue Corona-Fälle. Zehn Menschen starben mit oder an einer Covid-19-Infektion. Damit stieg die Zahl der Toten seit Beginn der Pandemie auf 5120 Menschen.