RKI-Zahlen

Corona-Inzidenz erreicht weiteren Höchststand

Den zweiten Tag in Folge hat die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz einen Höchststand erreicht. Nach 11 693 neuen Fällen an einem Tag (Stand 14.10 Uhr) lag die Inzidenz am Dienstag bei 1254,4, wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte. Am Montag waren es 1199,3 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in sieben Tagen.