Mainz

Corona-Inzidenz auf niedrigstem Stand seit einem Monat

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist auf den niedrigsten Stand seit einem Monat zurückgegangen. Das Landesuntersuchungsamt ermittelte am Samstag 207,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Am Freitag waren es 219,5. Die Gesundheitsämter erfassten 500 neue Ansteckungen an einem Tag (Stand 11.10 Uhr). Derzeit sind demnach nachweislich 35 979 Menschen mit Sars-Cov-2 infiziert.