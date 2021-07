Mainz

Corona-Inzidenz auf höchstem Stand seit dreieinhalb Wochen

Die Corona-Pandemie breitet sich auch in Rheinland-Pfalz wieder schneller aus. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg am Mittwoch auf 9,3, wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte. Das ist der höchste Wert seit dem 19. Juni. Am Dienstag waren es noch 7,6.