Archivierter Artikel vom 17.05.2020, 14:20 Uhr

Mainz

Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz auf 6486 gestiegen

Die Zahl der nachweislich mit dem Corona-Virus infizierten Menschen in Rheinland-Pfalz ist auf 6486 gestiegen. Wie das Sozialministerium am Sonntag in Mainz mitteilte (Stand 11.10 Uhr) bedeutet dies ein Plus von 41 Fällen im Vergleich zum Vortag. Die Zahl der Todesfälle, die mit dem Erreger Sars-CoV-2 in Verbindung gebracht werden, liegt demnach bei 217 – einer mehr als am Vortag.