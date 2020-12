Mainz

Corona-Impfzentren sollen ab 15. Dezember bereit sein

Für die Corona-Schutzimpfungen werden in Rheinland-Pfalz auf Hochtouren 36 sogenannte Impfstraßen in 30 Gebäuden aufgebaut. „Ziel ist es, dass am 15. Dezember die Impfzenten stehen und geimpft werden kann“, sagte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) am Mittwoch bei der Demonstration einer Probeimpfstraße in Mainz. Sie sei zuversichtlich, dass sich genügend Ärzte, Apotheker und medizinisches Personal für die Impfungen finden werden.