Mainz

Corona-Impfzentren öffnen Türen für Fünf- bis Elfjährige

In Rheinland-Pfalz sind am Donnerstag auch in den Impfzentren die Corona-Schutzimpfungen für Kinder im Alter von fünf bis elf angelaufen. Termine dafür werden seit Anfang Dezember über ein Anmeldeportal im Internet und eine Hotline vergeben. Die neun Einrichtungen des Landes bilden beim Impfen in dieser Altersgruppe die zweite Säule neben Kinderarztpraxen. Dort gab es bereits die ersten Impfungen.