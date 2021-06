Homburg

Corona-Impfungen ohne Termin in Homburg

In der saarländischen Kreisstadt Homburg kann man sich an diesem Samstag (ab 9.00 Uhr) ohne Termin gegen Corona impfen lassen. Mehrere hundert Dosen vor allem des Impfstoffes von Astrazeneca stehen bereit, wie ein Sprecher der Kreisverwaltung am Freitag mitteilte. Auch Personen, die ihren Wohnsitz nicht im Saarland hätten, könnten bei der Aktion geimpft werden. Die Impfungen übernimmt ein Hausarzt aus der Region, der für Impfwillige auch Infoblätter auf Türkisch und Arabisch bereithalte.