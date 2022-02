Mainz

Corona-Impfungen mit neuem Novavax-Präparat gestartet

Mit dem Start des neuen Novavax-Impfstoffs am Montag können sich in Rheinland-Pfalz nun auch Menschen gegen Corona schützen, die den Präparaten von Biontech/Pfizer, Moderna und anderen Herstellern misstrauisch gegenüberstehen. „Wir freuen uns, dass wir nun einen fünften Impfstoff haben und somit ein weiteres Angebot für die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land“, sagte Landesimpfkoordinator Daniel Stich (SPD) am Montag beim offiziellen Start der neuen Impfkampagne im Impfzentrum Mainz. „Wir sind schon gut vorangekommen und haben eine Impfquote von über 80 Prozent bei den Über-18-Jährigen und wollen noch weiter besser werden.“