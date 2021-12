Frankenthal

Corona-Impfungen für kleine Kinder in Praxen laufen an

In den rheinland-pfälzischen Kinderarztpraxen sind die Corona-Impfungen für Jungen und Mädchen im Alter zwischen fünf und elf Jahren angelaufen. Darunter war am Dienstag auch die Praxis des Vorsitzenden des rheinland-pfälzischen Landesverbandes der Kinder- und Jugendärzte, Lothar Maurer, in Frankenthal. Er berichtete, dass seine Praxis die bestellte Impfstoffmenge erhalten habe. Am ersten Tag wurden von seinem Praxisteam rund 20 Jungen und Mädchen geimpft – die meisten von ihnen haben Krankheitsfälle in ihren Familien.