Saarbrücken

Corona-Impfungen beginnen am Sonntag in Altenheimen

Die seit langem ersehnten Impfungen gegen das hochansteckende Coronavirus beginnen auch im Saarland an diesem Sonntag – los geht es mit vier Seniorenheimen. Mobile vierköpfige Impfteams fahren zu diesen Einrichtungen an vorerst noch nicht genannten Orten, wie das Gesundheitsministerium in Saarbrücken am Mittwoch mitteilte. Einen Tag später sollen die Impfzentren in Saarbrücken, Neunkirchen und Saarlouis in Betrieb gehen.