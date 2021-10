Mainz/Koblenz

Corona-Hospitalisierungsquote in Rheinland-Pfalz unverändert

Einer der wichtigsten Indikatoren zur Beurteilung der Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz ist binnen 24 Stunden unverändert geblieben. Die Hospitalisierungsinzidenz – die Zahl der Krankenhausfälle pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen – lag am Sonntag wie bereits am Vortag bei 1,4. Das geht aus den Daten des Landesuntersuchungsamts von Sonntag (Stand 11.10 Uhr) hervor. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen betrug demnach 54,4. Am Vortag hatte sie bei 52,6 gelegen. Dieser Wert bezeichnet die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen.