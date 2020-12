Koblenz

Corona-Hilfen: Großrazzia wegen mutmaßlichen Betrugs

Mehr als 100 Polizisten haben am Donnerstagmorgen wegen mutmaßlichen Subventionsbetrugs mit Corona-Soforthilfen eine Razzia im nördlichen Rheinland-Pfalz gemacht. Sie durchsuchten 19 Objekte, vor allem Wohnungen, beispielsweise in Dörfern im Westerwald und in Koblenz, wie Staatsanwaltschaft und Polizei in der Rhein-Mosel-Stadt sowie das Landeskriminalamt (LKA) Rheinland-Pfalz in Mainz mitteilten. Ermittelt wird gegen 13 Bulgaren und 7 Bulgarinnen im Alter von 30 bis 67 Jahren wegen Subventionsbetrugs im Frühling 2020 oder der Anstiftung hierzu. In 14 Fällen seien jeweils 9000 Euro ausgezahlt worden, also insgesamt 126 000 Euro.