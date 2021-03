Berlin/Mainz

Coronahilfe wird für bestimmte Gasthöfe erweitert

Nach Kritik aus der Branche bekommen nun bestimmte Unternehmen mit angeschlossenen Gaststätten ebenfalls Coronahilfen. Darauf hat sich die Bundesregierung in Abstimmung mit dem Freistaat Bayern verständigt, wie das Bundeswirtschaftsministerium am Mittwoch in Berlin mitteilte. Für diese Betriebe werde der Zugang zu den November- und Dezemberhilfen verbessert und vereinfacht. Künftig sei der Gaststättenanteil unabhängig von den Umsätzen des restlichen Unternehmens antragsberechtigt, hieß es.