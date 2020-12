Archivierter Artikel vom 11.11.2020, 01:40 Uhr

Saarbrücken

Corona-Gesetze im Saar-Landtag: Über Kontakte und Kommunen

Die Nachverfolgung von Kontakten während der Corona-Pandemie wird im Saarland gesetzlich geregelt. Der Landtag will heute (9.00 Uhr) ein entsprechendes Gesetz beschließen. Damit reagieren die Abgeordneten auf ein Urteil des Verfassungsgerichtshofes des Landes. Er hatte am 28. August bemängelt, dass die bisherigen Vorschriften zur Verfolgung von Kontakten beispielsweise in Restaurants oder bei Veranstaltungen nur als Verordnung von der Regierung erlassen wurden.