Saarbrücken

Corona-Gesetz: Saar-Ministerrat verabschiedet Formulierung

Der saarländische Landtag will sich in seiner nächsten Sitzung am 16. September in erster Lesung mit einem Entwurf für ein Gesetz zur Kontaktnachverfolgung im Rahmen der Corona-Pandemie befassen. Der Ministerrat habe dazu eine entsprechende Formulierungshilfe verabschiedet, die nun den beiden Regierungsfraktionen von CDU und SPD zugehe, wie Regierungssprecher Alexander Zeyer am Dienstag in Saarbrücken mitteilte.