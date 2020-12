Archivierter Artikel vom 19.08.2020, 14:20 Uhr

Mainz

Corona-Fall: Mainz 05 sagt Testspiel gegen VfB ab

Wegen eines Corona-Falls in der Mannschaft hat der FSV Mainz 05 sein Testspiel an diesem Mittwoch gegen den VfB Stuttgart abgesagt. „Ein Profi von Mainz 05 hat sich mit Covid19 infiziert. Der am Dienstag durchgeführte Test ergab ein positives Resultat“, teilte der Fußball-Bundesligist via Twitter mit. „Alle übrigen Tests fielen negativ aus. Der Spieler wurde isoliert & befindet sich in Quarantäne.“