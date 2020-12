Archivierter Artikel vom 10.06.2020, 17:00 Uhr

Mainz

Corona-Fälle: Zahl der aktuell Infizierten sinkt

Der Anstieg bei der Zahl der Corona-Fälle hält sich in Rheinland-Pfalz weiter in Grenzen. Die Gesamtzahl der seit Beginn der Pandemie mit dem neuen Virus Sars-CoV-2 infizierten Menschen kletterte bis Mittwoch (Stand 10.15 Uhr) auf 6813, wie das Gesundheitsministerium in Mainz am Mittwoch mitteilte. Das waren 15 mehr als am Vortag. Todesfälle kamen keine hinzu, hier liegt die Zahl nach wie vor bei 231.