Archivierter Artikel vom 21.09.2020, 18:50 Uhr

Saarbrücken

Corona-Fälle steigen im Saarland leicht an

Im Saarland ist die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen um acht auf 3284 gestiegen. Die bestätigten Todesfälle in Verbindung mit der Erkrankung Covid-19 blieben im Vergleich zum Vortag unverändert bei 176, wie das Gesundheitsministerium in Saarbrücken am Montag (Stand 18.00 Uhr) mitteilte. Als genesen gelten nach Angaben des Ministeriums 3029 Menschen im Land.