Saarlouis

Corona-Fälle: Gymnasium in Lebach schließt bis 18. September

Nach mehreren Corona-Fällen ist ein Gymnasium in Lebach bis zum 18. September komplett geschlossen worden. Die rund 900 Schüler, Lehrer und Beschäftigten des Geschwister-Scholl-Gymnasiums seien in Quarantäne geschickt worden, teilte der Landkreis Saarlouis am Freitag mit. Das Gesundheitsamt Saarlouis habe sich zu dem Schritt entschlossen, weil Infektionsketten – in und außerhalb der Schule – derzeit nicht sicher nachvollzogen werden könnten.