Archivierter Artikel vom 16.10.2020, 11:20 Uhr

Bobenheim-Roxheim

Coronafälle bei Tiefkühlkost-Firma: Keine weiteren Maßnahmen

Nachdem sich in einer Tiefkühlkost-Firma in Bobenheim-Roxheim (Rhein-Pfalz-Kreis) dutzende Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert haben, plant die Verwaltung zunächst keine verschärfenden Maßnahmen. Wie eine Sprecherin am Freitag sagte, seien die Zahlen im Kreis „momentan noch akzeptabel“. Mit den Angaben von Donnerstag lagen laut Sprecherin alle Testergebnisse vollständig vor. Demnach hatten sich 45 der insgesamt 165 Angestellten des Unternehmens nachweislich mit dem Coronavirus infiziert.