Mit einer Expertenanhörung setzt die Corona-Enquete-Kommission des rheinland-pfälzischen Landtags am heutigen Freitag ihre Arbeit fort. Die seit Anfang Juli bestehende Kommission hat sieben Experten zu einer Videokonferenz eingeladen und um Antworten zu sieben Leitfragen gebeten.

Unter ihnen sind Philipp Zanger vom Institut für Hygiene und Infektionsschutz (IHIS) in Landau, der Direktor des Instituts für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Klaus Püschel, die Erfurter Gesundheitswissenschaftlerin Cornelia Betsch und Hans-Peter Klös vom Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) in Köln.

Die Experten sind gebeten, aus ihrer Sicht den bisherigen Verlauf der Corona-Pandemie in Deutschland zu schildern und Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft darzustellen. Auch sollen sie sich zu der Frage äußern, inwieweit sich die von den Behörden getroffenen Maßnahmen als wirksam erwiesen haben.

Die mit den Stimmen der CDU und der drei Regierungsparteien SPD, FDP und Grüne eingesetzte Enquete-Kommission soll auch dabei helfen, sich auf weitere Entwicklungen der Pandemie vorzubereiten. Der Kommission gehören neun Abgeordnete und sechs sachverständige Mitglieder an. Viel Zeit haben sie nicht: Bereits im Dezember soll die Kommission dem Landtag über ihre Ergebnisse berichten.