Archivierter Artikel vom 26.06.2020, 18:00 Uhr

Corona-Einschränkungen im Saarland weiter gelockert

Saarbrücken (dpa/lrs) – Im Saarland dürfen von Montag an wieder mehr Menschen in Geschäfte, Kontaktsportarten wie Judos werden möglich und Shisha-Bars öffnen wieder. Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) stellte am Freitag in Saarbrücken mehrere Lockerungen einer neuen Corona-Verordnung vor, die am Donnerstag im Kabinett beschlossen worden war. Die Verordnung enthält auch die Verfügung, dass Gäste aus einem Landkreis mit mehr als 50 Infizierten pro 100 000 Einwohnern nicht im Saarland beherbergt werden dürfen.