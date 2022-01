Saarbrücken

Corona-Demo mit 5500 Teilnehmern in Saarbrücken

Rund 5500 Demonstranten haben sich nach Polizeiangaben am Sonntag in Saarbrücken an einer angemeldeten Kundgebung gegen die Corona-Maßnahmen beteiligt. „Das ist alles friedlich verlaufen“, sagte ein Polizeisprecher. Unter dem Motto „Wir sind die rote Linie“ habe ein „breites bürgerliches Spektrum“ gegen die angekündigte Impfpflicht und eine damit verbundene mögliche Spaltung der Gesellschaft protestiert.