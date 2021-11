Mainz

Corona-Bekämpfungsverordnung Nummer 28 in Kraft

Wegen des sich rasch ausbreitenden Coronavirus und der angespannten Lage in den Krankenhäusern hat die Landesregierung eine neue Corona-Bekämpfungsverordnung erlassen. Sie tritt an diesem Mittwoch in Kraft, am selben Tag wie das Bundesinfektionsschutzgesetz. Gleichzeitig sollen 8 von früher 32 Impfzentren in Rheinland-Pfalz wieder aufmachen, um Tempo ins Impfen zu bringen.