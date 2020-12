Archivierter Artikel vom 13.11.2020, 16:10 Uhr

Mainz

Corona-Ausbreitung in Rheinland-Pfalz diese Woche schwächer

Die Ausbreitung der Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz hat sich in der zurückliegenden Woche leicht abgeschwächt. In den sieben Tagen bis Freitag nahm die Zahl der bestätigten Infektionen um 23,9 Prozent zu. In der Vorwoche betrug die Steigerung noch 26,1 Prozent – Ende September waren es erst 3,9 Prozent. Gestiegen ist nach einer Datenauswertung der Deutschen Presse-Agentur die Zahl der Todesfälle von infizierten Menschen – diese Zahl nahm in der ausklingenden Woche um 12,7 Prozent zu. In der Vorwoche waren es 10,9 Prozent, Ende September nur 1,6 Prozent.