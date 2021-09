Mainz

Corona-Ausbreitung diese Woche abgeschwächt

Die Ausbreitung der Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz hat sich diese Woche etwas abgeschwächt, die Einweisung von Covid-Patienten ins Krankenhaus aber leicht zugenommen. Die Gesundheitsämter meldeten am Freitag 617 neue Infektionen, wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank von 101,1 auf 99,6. Zuletzt lag dieser Wert am vergangenen Samstag unter 100. Die so genannte Hospitalisierungsinzidenz – die Krankenhausfälle pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen – stieg von 2,3 auf 2,4.