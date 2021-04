Gerolstein

Corona verzögert Projekt zu Gewalt in früherem Internat

Die Corona-Pandemie verzögert das Projekt zur Aufarbeitung der Gewalt in einem früheren katholischen Internat in Gerolstein in der Eifel. Es laufe nun drei Monate länger bis Ende 2021, teilte das Bistum Trier am Freitag mit. Der Abschlussbericht für Bischof Stephan Ackermann und die Öffentlichkeit werde somit im Januar 2022 erwartet. Das Projekt hatte im Oktober 2019 begonnen.