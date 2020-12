Archivierter Artikel vom 27.04.2020, 13:10 Uhr

Mainz

Corona: Vereine können 12 000 Euro als Zuschuss erhalten

Rheinland-Pfalz hat einen Schutzschirm für Vereine in Corona-Not aufgespannt. „Wir lassen die Vereine nicht im Stich“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Montag in Mainz. Ohne das meist ehrenamtliche Engagement der 38 000 Vereine in Rheinland-Pfalz etwa in Kultur, Sport, Naturschutz, Nachbarschaftshilfe, Rettungsdiensten oder Bildung sei der gesellschaftliche Zusammenhalt gar nicht mehr vorstellbar. „Wir wollen nicht riskieren, dass diese Strukturen durch die Pandemie zerschlagen werden.“