Corona: Übersterblichkeit im letzten Quartal 2020

Corona erhöht die Todeszahlen: 2020 sind mehr Rheinland-Pfälzer als je zuvor in einem Jahr gestorben. Wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Dienstag mitteilte, starben 2020 nach einer Auswertung vorläufiger Zahlen 49 085 Bürger mit Hauptwohnsitz in Rheinland-Pfalz. Ursächlich war den Angaben zufolge „die dynamische Entwicklung der Corona-Pandemie vor allem Ende des vierten Quartals, nachdem die Zahl der Verstorbenen im ersten Halbjahr noch unter dem langjährigen Durchschnitt gelegen hatte“. Insgesamt gibt es fast 4,1 Millionen Rheinland-Pfälzer.