Frankfurt/Main

Corona: Tarifgebiet Mitte übernimmt Not-Tarifvertrag

Die Partner im Tarifgebiet Mitte haben den von der Corona-Krise geprägten Not-Tarifvertrag für die Metall- und Elektroindustrie übernommen. Nach dem in Nordrhein-Westfalen in der vergangenen Woche ausgehandelten Kompromiss werden die Löhne für die rund 400 000 Beschäftigten der Branche in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland in diesem Jahr nicht mehr erhöht.