Mainz

Corona sorgt für mehr tödliche Klinikinfektionen

Durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind im Jahr 2020 mehr Menschen aus Rheinland-Pfalz an einer Krankenhausinfektion gestorben als in den Jahren zuvor. Das teilte die Krankenkasse Barmer in ihrem Krankenhausreport am Dienstag mit. Demnach stieg die Zahl der Klinikinfektionen bei Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzern im Jahr 2020 um 1600 und die Zahl der daraus resultierenden Todesfälle um 60. Die Zahlen gehen aus anonymisierten Daten von Krankenhausfällen von Barmer-Versicherten in den Jahren 2017 bis 2020 in Rheinland-Pfalz hervor, die Wissenschaftler des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung auswerteten.