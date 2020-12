Archivierter Artikel vom 27.03.2020, 08:20 Uhr

Worms

Corona: Schauspieler Eisermann sorgt sich um Schausteller

Schauspieler André Eisermann, dessen Familie einst selbst mit einer Büchsenwurfbude über die Rummelplätze zog, fürchtet in der Corona-Krise um die wirtschaftliche Existenz der Schausteller. „Ich bin in diesen Wochen mit den Gedanken ganz bei meinen Freunden aus dem fahrenden Gewerbe“, sagte der 52-Jährige in Worms der Deutschen Presse-Agentur. Allerorts würden Volksfeste abgesagt. „Ich kann nachempfinden, in welch prekärer Lage sich die Schausteller befinden und mache mir große Sorgen um sehr viele von ihnen.“