Mainz

Corona: Mainzer Profi Fernandes erneut positiv getestet

Der Mainzer Profi Edimilson Fernandes ist am vergangenen Freitag erneut positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie der Fußball-Bundesligist einen Tag nach dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt (0:2) am Sonntag mitteilte, wurde der 24 Jahre alte Schweizer Nationalspieler umgehend von seinen Mannschaftskollegen isoliert und befindet sich aktuell in Quarantäne.