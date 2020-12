Archivierter Artikel vom 09.03.2020, 18:40 Uhr

Magdeburg

Corona: Magdeburg-Spiel gegen Kaiserslautern vor Verlegung

Das Spiel zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem 1. FC Kaiserslautern in der 3. Fußball-Liga muss sehr wahrscheinlich verlegt werden. Die Stadt Magdeburg untersagte am Montagabend bis auf Weiteres alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 Zuschauern. Deshalb prüft der Deutsche Fußball-Bund aktuell eine Verlegung des für Samstag (14.00 Uhr) geplanten Spiels in der MDCC-Arena. Das teilte der FCM am Montag mit.