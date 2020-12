Archivierter Artikel vom 04.11.2020, 03:10 Uhr

Mainz

Corona: Landesregierung informiert über Lage der Kliniken

In Rheinland-Pfalz werden zunehmend Patienten mit der Krankheit Covid-19 behandelt, die vom Coronavirus ausgelöst wird. Derzeit liege diese Zahl über der bisherigen Höchstmarke vom Frühjahr, teilte die Landesregierung mit. Doch mittlerweile sei die Zahl der Intensivbetten deutlich erhöht worden. Über die aktuelle Situation in den Kliniken im Land informiert die Landesregierung am heutigen Mittwoch.