Corona: Land bringt noch härtere Einschnitte auf den Weg

Mainz (dpa/lrs). Die rheinland-pfälzische Landesregierung will wegen der Corona-Krise an diesem Montag (heute) ein weitgehendes Kontaktverbot beschließen. Die Verordnung soll von Dienstag (0.00 Uhr) an gelten, wie Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Sonntag ankündigte. Dann sind Ansammlungen von mehr als zwei Personen im privaten wie im öffentlichen Bereich verboten, Ausnahmen gelten etwa für Familien.

Die Regierung will die direkten sozialen Kontakte stark einschränken, um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Es wird aber erlaubt bleiben, zur Arbeit zu gehen, Ärzte aufzusuchen oder Einkäufe zu erledigen. Auch Spaziergänge oder Joggen sind weiterhin möglich, nur eben nicht in Gruppen. Geschlossen werden Dienstleistungsbetriebe im Bereich der Körperpflege wie Friseure, Kosmetikstudios, Nagelstudios, Tattoo-Studios und Massagesalons. Medizinisch notwendige Behandlungen sollen weiter möglich bleiben.

Auch Busse und Bahnen im öffentlichen Nahverkehr sollen weiterfahren. In der Öffentlichkeit müsse zu Personen außerhalb des eigenen Haushalts möglichst ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden, sagte Dreyer.

Verstöße gegen die Einschränkungen sollen von Polizei und Ordnungsbehörden geahndet werden, im Extremfall kann dies Dreyer zufolge bis zu 25 000 Euro Strafe nach sich ziehen. In Privathäusern werde sich dies nicht überprüfen lassen, sagte Dreyer und sprach von einem „Appell“ an die Rheinland-Pfälzer, ihre sozialen Kontakte auch im Privaten einzuschränken. Es gehe um Leben und Tod sagte sie mit Blick auf die dramatische Situation in Italien oder Frankreich.

Bereits seit dem vergangenen Samstag mussten in Rheinland-Pfalz Gaststätten, Cafés und Restaurants geschlossen bleiben. Lieferdienste oder das Abholen von Essen sollen aber auch trotz der weiteren Einschränkungen erlaubt bleiben.

Schulen und Kindertagesstätten sind bereits seit dem vergangenen Montag bis auf eine Notbetreuung geschlossen, für die Schüler beginnt die zweite Woche ohne regulären Unterricht. Sie erledigen zuhause Aufgaben und Übungen, die sie von ihren Lehrern bekommen haben.