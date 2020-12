Archivierter Artikel vom 11.04.2020, 18:00 Uhr

Grünstadt

Corona: Kreiskrankenhaus nimmt auch keine Notfälle auf

Das vom Coronavirus erfasste Kreiskrankenhaus in Grünstadt (Landkreis Bad Dürkheim) und deshalb mit einem Aufnahme-Stopp für neue Patienten belegte Haus nimmt auch keine Notfälle mehr an. Wie die Klinik am Samstag auf ihrer Internetseite mitteilte, seien auch keine ambulanten Behandlungen in der Notaufnahme möglich. Die Kassenärztliche Bereitschaftsdienstzentrale vor dem Kreiskrankenhaus sei dagegen für die Versorgung von ambulanten Patienten weiter geöffnet. Bei schwereren Erkrankungen oder Verletzungen sollten sich Hilfesuchende an die Notaufnahmen der umliegenden Krankenhäuser wenden. Die radiologische Praxis sei vom Aufnahmestopp im Kreiskrankenhaus dagegen nicht betroffen.