Archivierter Artikel vom 17.05.2020, 17:20 Uhr

Corona: Karnevals-Korporationen sagen Veranstaltungen ab

Koblenz/Bexbach (dpa/lrs) – Die Rheinischen Karnevals-Korporationen (RKK) haben wegen der Corona-Pandemie eigene Tanzturniere und weitere Veranstaltungen abgesagt. Eine generelle Aussage über den Verlauf der Karnevalssaison wolle man aber nicht treffen, sagte Präsident Hans Mayer am Sonntag in Koblenz. „Das verbietet sich alleine schon deshalb, weil es in unserem Verband völlig unterschiedliche Ausprägungen der Narretei gibt.“